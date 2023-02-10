Подпольщик сообщил о мобильных крематориях в порту Николаева РИА Новости: подпольщик заявил об установке в порту Николаева мобильных крематориев из ФРГ

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активист пророссийского подполья украинского города Николаева заявил РИА Новости, что местные власти разместили в морском порту мобильные крематории, привезенные из Германии. По его словам, речь идет о морском специализированном порте «Ника-Тера».

Власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда, — рассказал подпольщик.

Активист прежде сообщал, что в морге Николаевской городской больницы № 1 «пускают на органы» тела неучтенных украинских военных. Он уверял, что мобилизованных из Николаева украинское командование не учитывает в реестрах, при этом многие из военных не выходят на связь с родными.

Ранее подпольщики из Николаева сообщили, что при мобилизации горожан в ВСУ применяются жесткие методы. Для «отлова» мужчин силовики могут перекрыть рынок или прострелить ноги отцу призывника, отметил один из них. Он также рассказал о перекрытом заводе «Заря», где повестки вручили всем сотрудникам, до этого приказав им явиться на завод.