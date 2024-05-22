Подпольщик рассказал о мощных ударах ВС РФ по энергообъектами на Украине Лебедев: от ударов по энергообъектами и военным складам в Шостко вздрогнул пол

Фото: МО РФ

РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщило, что Вооруженные силы России нанесли в Сумской области по городу Шостко три удара по энергообъектам и в районе военных складов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По информации Лебедева, первый мощный прилет произошел в 00:05 (совпадает с мск). Местные жители сообщили, что от него вздрогнул пол. Они рассказали об искрах и треске, долетавших со стороны ТЭЦ. Им не удалось понять, это была детонация или электрические разряды.

Второй удар был в 00:20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0:45, — уточнил Лебедев.

Подпольщик добавил, что согласно полученной сопротивлением информации, на территории теплоэлектроцентрали находятся военные склады. Лебедев отметил, что в последнюю неделю на них было замечено оживленное движение грузовых машин. Он добавил, что были также зафиксированы удары по энергообъектам в Конотопе Сумской области. Причем город известен как один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

Ранее военная администрация Сумской области сообщала об авиационных ударах, нанесенных по энергетическим объектам в Конотопе и Шостке. Власти уточняли, что началась работа по восстановлению электроснабжения.