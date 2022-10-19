Подполковник ВСУ рассказал об «азовцах», убивавших людей ради транспорта Пленный подполковник ВСУ Алтухов сообщил, что «азовцы» убивали водителей для захвата транспорта

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мариуполь

Бойцы украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) убивали водителей, когда им были нужны автомобили, рассказал РИА Новости пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов. Он также отметил, что «азовцы» ранее попытались покинуть Мариуполь, выдав себя за родителей чужих детей.

В одном случае «азовцам» автомобиль был нужен, и они потребовали освободить автомобиль. Хозяева возмущались, они просто расстреляли их из-за автомобиля, — сообщил Алтухов.

Ранее на территорию России были доставлены более 400 бойцов полка «Азов», которые обвиняются в совершении преступлений против мирного населения и российских военнослужащих на территории РФ и Украины. Они были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. Завершено расследование 112 уголовных дел такого рода.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры ДНР Виталия Чернявская сообщила, что в суд передано дело против 24 участников «Азова». Им предъявлены обвинения в участии в деятельности организации, совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в республике.