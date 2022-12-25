Подполковник ВСУ признал массовое дезертирство в своем подразделении

Фото: Министерства обороны Украины

Подполковник ВСУ рассказал о самовольном оставлении воинской части его подчиненными, сообщает «Страна.ua». Военнослужащий призвал ужесточить наказание за дезертирство на Украине.

У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в самоволку. И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен? Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать, — сказал подполковник ВСУ.

По словам другого военного, иногда украинские бойцы не выдерживают и ломаются морально из-за превосходства российской артиллерии на передовой. Он счел вполне ожидаемым требование главнокомандующего ужесточить наказание.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный 20 декабря заявил о необходимости усиления ответственности солдат за самовольный уход с поля боя. Кроме того, он призвал наказывать за дезертирство и неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что на фронте менее мотивированы бойцы, которых «силой отправили на линию боевого соприкосновения». По его словам, такие военнослужащие «массово отказываются выполнять преступные приказы» и «пытаются дезертировать, покинуть позиции», а также перейти на российскую сторону.