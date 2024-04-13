Подполковник ВСУ признал, что Украина может потерять территории до Днепра Daily Telegraph: ВСУ грозит потеря новых территорий из-за действий Запада

Фото: МО РФ

Украина потеряет новые территории вплоть до реки Днепр в ходе предстоящего полномасштабного наступления российской армии, если поставки вооружений с Запада будут недостаточными, заявил The Daily Telegraph подполковник ВСУ Павел Куриленко. Высокопоставленный военный также обвинил западных партнеров в сложившейся ситуации.

Линия фронта расширится, а глубина линии фронта увеличится. Эта линия застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра, — заявил он.

По словам Куриленко, нынешний момент можно назвать переломным, а создан он был искусственно странами Запада, объем поставок оружия из которых снизился и находится на ужасном уровне, поскольку нынешние запасы вооружений слишком быстро заканчиваются. Военный также констатировал, что сейчас ВСУ удается сдерживать натиск российских сил в основном с помощью беспилотников. При этом он напомнил, что украинская армия на основе стандартов НАТО могла получить современную экипировку, но на Украину она так и не попала даже на пике поставок оружия.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что украинский фронт может разрушиться если не со дня на день, то с недели на неделю, именно поэтому сейчас наблюдается активность со стороны Запада. Специалист отметил, что сообщения о желании Запада начать переговоры с Москвой стали появляться с начала 2024 года.