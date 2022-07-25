Подполковник усомнился, что польские танки помогут Киеву в боях с Россией Подполковник Марочко усомнился, что польские танки помогут Киеву в боях с Россией

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Прибывшие на Украину польские танки PT-91 вряд ли помогут ВСУ сражаться с российскими солдатами в рамках спецоперации, потому что украинские военные, скорее всего, не знают, как пользоваться такой боевой техникой, заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. Вместе с этим он предположил, что управлять танками будут не украинцы, а поляки, передают «Народные Новости».

Как минимум нужен определенный промежуток времени, чтобы обучить украинских военнослужащих владеть данным типом вооружения. Если поляки будут участвовать, то возникает вторая проблема, связанная с запасными частями и ремонтом танка. Все танки имеют свой ресурс, их нужно ремонтировать, они могут получить повреждения, — отметил Марочко.

Он также добавил, что у украинцев могут возникнуть проблемы со смазочными материалами для польских танков. Подполковник напомнил, что силы российской коалиции в рамках спецоперации активно уничтожают украинские нефтяные базы, в связи с этим ВСУ страдают от нехватки горюче-смазочных материалов. Из-за этих факторов, считает Марочко, польские танки не помогут Украине получить преимущество на поле боя. К тому же, уверяет военный эксперт, в арсенале армии РФ имеется немало трофейных противотанковых комплексов.

Ранее в Варшаве заявили о готовности передать Киеву свыше двухсот таких танков. На Украину также доставлены британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров, имеющие дальность стрельбы свыше 13 километров. При этом орудия уже отправили в зону боевых действий.