Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве Подполье: удар нанесен по объекту рядом с аэропортом Жуляны в Киеве

Фото: ГСЧС Украины

По военному объекту близ аэропорта Жуляны в Киеве нанесен удар, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, для мирных жителей закрыт проезд в сторону аэропорта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны, — прокомментировал новости о взрыве в Киеве Лебедев.

Подпольщик добавил, что в районе воздушной гавани через блокпост регулярно проезжают машины с правительственными номерами.

Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы зафиксировали в Киеве и Хмельницкой области на западе Украины. Разрывы были слышны на окраине столицы Украины, а в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Также взрывы прогремели в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, в нем расположен военный аэродром. На всей территории Украины действует воздушная тревога.

До этого Лебедев заявил, что ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. По его данным, после удара по военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада со взрывчатыми веществами.