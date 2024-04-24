Подполье сообщило об ударе по украинскому Кременчугу Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по НПЗ и аэропорту в Кременчуге

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что в районе зданий аэродрома в Кременчуге Полтавской области Украины зафиксирован прилет. Согласно его информации, там находится тренажерное здание для вертолетчиков и казармы. По другим данным, удар пришелся на нефтеперерабатывающий завод. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Прилет в город Кременчуг. Сообщения разнятся, но направление с точки места наблюдения одно и то же. Есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая. Есть мнение, что прилетело несколько дальше, по территории НПЗ, — заявил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что не все резервуары на территории НПЗ были пустые. При этом подпольщик предположил, что прилет, скорее всего, произошел в районе аэродрома. Он объяснил это тем, что взрыв ГСМ вызвал бы огромный столб черного дыма, однако об этом не сообщалось.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по Харькову. Он заявил о повреждении общежития украинских военных, а также о прилете по зданию, использовавшемуся для ротации ВСУ в поселке Боровая. Минобороны России данную информацию также не комментировало.