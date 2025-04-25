Подполье сообщило об ударе по Киеву Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по заводу «Антонов» в Киеве

Фото: Nina Liashono/Global Look Press

Завод «Антонов» в Киеве попал под удар, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, квартал оцеплен силами Службы безопасности Украины, на месте работают иностранные медики. Минобороны России эту информацию не комментировало.

После прилета по «Антонову» квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками, — сообщил Лебедев.

По его словам, в районах прилетов закрыты несколько станций метро. На дорогах оборудованы передвижные блокпосты. В попавший под удар район пускают только тех, кто в нем живет или работает.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове. По его словам, там хранилось много западной техники. Также уничтожен цех по ремонту дул пушек и по работе со стволами. Там делали точную обработку дула, уточнил подпольщик. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого подпольщик заявлял, что Вооруженные силы России точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, который используется Украиной в военных целях. По его словам, предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.