Подполье сообщило о взрыве в Одессе Подпольщик Лебедев: взрыв зафиксирован в районе порта Одессы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. По его словам, взрыв раздался в районе порта, туда направились машины скорой помощи.

В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта, — сказал собеседник агентства.

До этого Лебедев отметил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее Лебедев сообщил о серии прилетов по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. Он отметил, что речь идет об ударах по пунктам доукомплектования и снабжения ВСУ. Официального комментария Минобороны РФ по данному вопросу не было.

Также Лебедев сообщал, что российские войска ударили по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. В Минобороны эти сведения также не комментировали. Он утверждал, что в районе наблюдалась сильная детонация, прогремели как минимум два взрыва.