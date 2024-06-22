Подполье сообщило о прилетах по складам ВСУ с деталями для самолетов Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали склады ВСУ во Львовской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам и складам украинской армии во Львовской области на западе Украины утром 22 июня. Согласно его сведениям, которые приводит РИА Новости, там хранились компоненты для самолетов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Львовская область утром 22 июня получила удары по военным и энергетическим объектам. Серия взрывов прозвучала в городе Стрый Львовской области. После взрывов начались перебои с электричеством, — заявил собеседник агентства.

Подпольщик уточнил, что один из прилетов пришелся по подстанции «Стрый», также взрыв прогремел в направлении участка железнодорожной станции, где расположены бывшие склады военной части 1601, задействованные ВСУ. По его информации, именно там противник хранил детали самолетов. Лебедев отметил, что к местам ударов выехали машины скорой помочи и МЧС, несколько улиц были перекрыты.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал об ударах российских войск по военным объектам и объектам энергоинфраструктуры Львова в ночь на 19 июня, после которых там наблюдались перебои со светом. Минобороны России эту информацию также не комментировало.