Подполье раскрыло детали ударов по наемникам в Николаеве РИА Новости: подполье рассказало подробности о российских ударах по наемникам в Николаеве

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА Новости активист подполья. Он заявил, что один из снарядов прилетел по курорту Коблево, где находились наемники и военные ВСУ.

Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области между Одессой и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины, — отметил активист.

Он добавил, что также было попадание в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел». По словам собеседника агентства, дорогу к месту разбитого расположения наемников сразу перекрыли. При этом завалы не разбирали, поскольку ожидали повторного удара.

Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, — рассказал подпольщик, уточнив, что оцепление сняли лишь два дня спустя.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице, расположенной неподалеку от судостроительного завода в Николаеве. По его словам, здание получило серьезные повреждения, там работали экстренные службы. Подъезды к гостинице были перекрыты.