Подполье предположило, что средства ПВО ВСУ получили удар вблизи Одессы Представитель подполья Лебедев: украинская ПВО была поражена около Одессы

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины могли быть поражены вблизи Одессы, сообщил в Telegram-канале представитель российского подполья Сергей Лебедев. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Предварительно, район Авангарда, где ПВО. Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словила свою цель, — написал он.

Ранее, в ночь на 7 апреля, инфраструктурные и военные объекты на территории Украины вновь подверглись массированному удару. Местные СМИ со ссылкой на жителей сообщали, что загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также была поражена электроподстанция. Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что в районе аэропорта Харькова была уничтожена система ПВО неизвестного типа.

До этого Лебедев известил, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики заметили, что было две серии хлопков — два громких прилета и четыре потише. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.