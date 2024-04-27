Подполье: наемники из Грузии занимаются вымогательством в Херсоне

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Грузинские наемники в рядах ВСУ занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного населения в Херсоне, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град. По его словам, которые приводит РИА Новости, представителей Грузии в рядах украинских военных стало заметно больше в регионе.

Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ, — заявил Град.

Он отметил, что иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу. Они высокомерно относятся к местным гражданам, а конфликтовать с ними боится даже украинская национальная гвардия.

Ранее экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал, что наемникам из Франции обещают хорошие деньги за участие в боях на Украине. Кроме того, их завлекают фиктивной отставкой и гарантиями восстановления на службе.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе рассказал, что на стороне украинской армии в настоящий момент участвуют свыше 3100 наемников из разных стран. По его данным, 816 человек прибыли из США, 719 из Канады, 694 и 712 бойцов из Великобритании и Грузии соответственно.