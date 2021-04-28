Подписавшим письмо о распаде Франции военным грозит отстранение от службы

https://static.news.ru/photo/3128a546-a87a-11eb-9276-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: novostiliteratury.ru

Подписавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о «распаде» страны генералы предстанут перед военным советом. Им грозит отстранение от службы. Об этом сообщил начальник штаба вооружённых сил страны Франсуа Лекуантр в интервью изданию Le Parisien.

По словам Лекуантра, военный совет является исключительной процедурой, которую проведут по требованию министра вооружённых сил.

Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы, — сообщил начальник штаба ВС Франции.

По словам Лекуантра, среди подписантов были не только отставники, также выявлены 18 действующих военнослужащих, четверо из них — офицеры. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.

По словам начальника штаба, данное письмо не отражает текущие настроения в вооружённых силах страны.

Армия республиканская, она не политизирована, она сражается каждый день за свою страну, — подчеркнул Франсуа Лекуантр.

Ранее в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое письмо 20 французских генералов в отставке, которые призвали Макрона «защитить патриотизм». Как заявили военные, в настоящее время происходит распад страны, который осуществляется через определённый антирасизм. Целью этого военные видят создание на национальной территории Франции «трудностей и ненависти между сообществами». Офицеры отмечают: говоря о расизме и деколониальных теориях, их авторы «хотят расовой войны».

Под открытым письмом подписались более 1000 действующих и отставных французских военных.