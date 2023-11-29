Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции вернулся с сыном в Литву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме Андрей Куслевич, после преступления покинул Турцию и улетел в Литву с сыном, сообщила газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы. Часть пути они преодолели на машине убитой.

После преступления мужчина вместе с пятилетним сыном, которого забрал у убитой, переночевал в гостинице в Бодруме и добрался до Анкары. 24 ноября рейсом из местного аэропорта он вместе с ребенком через Францию улетел в Литву.

Как сообщалось ранее, тела убитых россиянок были найдены в пригороде турецкого Бодрума. Их завернули в простыню, связали веревкой и бросили на склоне у обочины дороги. По версии следствия, обе были застрелены.

Подозреваемый в совершении преступления Андрей Куслевич был вторым мужем Двизовой. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию. По имеющейся информации, мужчина ранее работал охранником украинского бизнесмена, а также имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.

СМИ писали, что Куслевич в прошлом также проходил службу во Французском легионе. Ранее соседка убитой россиянки рассказала, что Куслевичу было запрещено приближаться к ним.