Подозреваемого в шпионаже в пользу России европейца освободили Kurier: обвиненный в шпионаже в пользу России австриец Отт отпущен на свободу

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Австрийский экс-разведчик Эгисто Отт, которого местные правоохранители подозревали в шпионаже в пользу России, был освобожден, сообщает издание Kurier, ссылаясь на источники. Отмечается, что гражданина Австрии отпустили днем в среду, 26 июня.

Отт был арестован в текущем году, это стало второе для него тюремное заключение после того, как его посадили в 2021 году. Как сказано в материале, постановление об освобождении вынес Высший кассационный суд Вены, удовлетворив ходатайство адвокатов Отта. По мнению инстанции, экс-разведчик не представлял рисков совершения преступлений, которые могли бы оправдать предварительное заключение, так как не совершал правонарушений с момента первого заключения.

Авторы подчеркивают, что по законам Австрии срок содержания под стражей в определенных случаях не должен превышать двух месяцев. Отт был арестован 30 марта, таким образом, срок истек еще в конце мая.

По данным издания, обвинение было «шокировано» решением суда, учитывая собранную обвинительную базу. Расследование по делу о шпионаже идет в отношении австрийца с 2017 года, но сам он виновным себя не признает.

Ранее сообщалось, что журналиста Эвана Гершковича привезли в Свердловский областной суд, где на среду, 26 июня, назначено первое заседание по делу о шпионаже. Дело рассматривает судья Андрей Минеев. Он также ведет процесс обвиняемой в госизмене гражданки России и США Ксении Карелиной.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».