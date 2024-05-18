Подозреваемого в покушении на премьера Словакии привезли в суд SME: подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд города Пезинок

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Подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтулу привезли в суд. По данным новостного портала SME, его доставили при повышенных мерах безопасности.

Цинтулу привезли в специальный уголовный суд города Пезинок на западе Словакии. Подозреваемый заявил, что не хотел убивать премьера, а намеревался только навредить ему.

Словацкие СМИ писали, что мужчина стрелял в главу правительства республики на фоне несогласия с его политикой. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Роберт Фицо занимал должность премьера Словакии с 2006 по 2010 год, а также в 2012-2018 годах. В 2023 году он в очередной раз вступил в должность премьера республики. Политик известен своей критикой Запада в вопросе Украины. Фицо неоднократно подчеркивал, что поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

Премьер Словакии после покушения перенес новую операцию. Министр обороны республики Роберт Калиняка сообщил об этом 17 мая. Глава МО Словакии добавил, что врачам понадобиться несколько дней, чтобы стало ясно, идет ли Фицо на поправку. Премьер находится в реанимации и остается в сознании.