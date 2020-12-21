Подозреваемого в многомиллионном хищении россиянина задержали на Канарах

https://static.news.ru/photo/7a53dfcc-42c4-11eb-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Испанская полиция задержала на Канарских островах по запросу российских властей гражданина РФ.

Как сообщает издание 20 Minutos со ссылкой на Главное управление полиции Канар, 56-летний задержанный жил вместе с родственником в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе.

Россиянина объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве и хищениях. В России он, предположительно, занимал должность директора коммерческой компании. Общий объём ущерба, который мужчина мог нанести государству, оценивается в 81 млн рублей.

На этой неделе Национальная полиция Испании задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» в стране. По некоторым данным, они внедрились в госструктуры и с помощью взяток обеспечили освобождение от уголовного преследования.

Как передавал NEWS.ru, в начале декабря российского бизнесмена, подозреваемого в финансовых преступлениях в РФ и объявленного в международный розыск, задержали в Барселоне. Испанские правоохранительные органы нашли предпринимателя благодаря заявлению его бывшей жены о похищении ребёнка. Представитель полиции автономного сообщества Каталония заявил, что ситуация с ребёнком разрешена, однако не уточнил, каким образом, так как речь идёт о несовершеннолетней.