Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любые переговоры с Россией могут быть только после вывода ее войск с территории страны. По его словам, Украина никогда не отказывалась от переговоров.

Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала РФ выводит свои войска, после этого все остальное, — написал Подоляк в Twitter.

Он исключил, что российская сторона согласится на такие условия, поэтому, как написал Подоляк, руководство Украины будет обсуждать вопрос начала переговоров со следующим президентом России.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последнее время провел ряд конфиденциальных переговоров с помощником российского президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Тема переговоров — недопустимость использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине.