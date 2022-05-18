Подоляк заявил, что на Киев давили в Европе и требовали пойти на уступки РФ

Ряд европейских политиков предлагали Киеву пойти на уступки по суверенитету для «сохранения лица» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил советник главы офиса президента и член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

Эти заявления не только господина (президента Франции Эммануэля - NEWS.ru) Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные... Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в каком виде, — цитирует агентство Подоляка.

По его словам, любая уступка России будет означать отложенный конфликт. Кроме того, любая уступка Москве спровоцирует её выдвинуть другие претензии и требования к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее осудил попытки своего французского коллеги Эммануэля Макрона выступить посредником в сложившейся ситуации между Москвой и Киевом. По словам украинского лидера, со стороны лидеров других государств некорректно предлагать ему идти на уступки, связанные с суверенитетом, чтобы «сберечь лицо Путина». Он подчеркнул, что Украина не готова отказываться от своих территорий.