Подоляк: Украина будет «близко дружить» с Польшей лишь до окончания СВО

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Украина будет считать Польшу близким другом только до окончания боевых действий, после чего между государствами начнется конкуренция, и Киев намерен жестко отстаивать свои интересы, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. В эфире украинского телеканала «Дом» он объяснил, что стороны будут биться за рынки.

У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко, — сказал Подоляк.

Ранее МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча. Причиной послужили слова замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги, который назвал безосновательным заявление польских властей о том, что Киев получил от Варшавы большую помощь.

Также официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что МИД Украины вызвал посла Польши и назвал неприемлемым заявление польского представителя, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача о неблагодарности Украины.