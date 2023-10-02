Подоляк удалил Маска из обращения к медийным личностям, критикующим Украину

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посвятил обращение в Telegram-канале медийным личностям, «иронизирующим на тему Украины». В первоначальной публикации фигурировало имя американского миллиардера Илона Маска, однако в исправленной версии упоминание предпринимателя исчезло.

Иногда лучше молчать, правда же, Илон Маск? — написал Подоляк в первоначальной версии.

На исправление ошибки у советника офиса президента Украины ушло полтора часа.

Ранее Маск в Twitter (X) опубликовал мем с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Персонажу популярной картинки он приделал «страдающее» лицо украинского лидера. Подпись гласила: «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов».

После соответствующей публикации на американского предпринимателя обрушились с критикой в украинском парламенте. Депутаты заявили, что Маск «распространяет российскую пропаганду». Верховная рада Украины опубликовала ответный мем, где вместо лица Зеленского было приделано лицо предпринимателя. Спикер Рады Руслан Стефанчук добавил, что Маск пытался покорить космос, но через пять минут оказался «по уши в дерьме».