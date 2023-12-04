Подоляк представил новую тактику ВСУ Подоляк: ВСУ пытаются наступать и обороняться одновременно

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют тактику ведения боевых действий, заявил в социальной сети Twitter (Х) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, украинская армия пытается одновременно наступать на одних участках фронта и переходить в оборону на других. Также, отмечает он, в тактику входят «специальные стратегические операции» на территории Крыма и в акватории Черного моря.

На линии фронта и в городах мы уже переходим к другой тактике ведения боевых действий — эффективная оборона на одних участках, продолжение наступательных действий на других участках, — написал он.

По его словам, все ресурсы страны направляются на увеличение производства вооружений. Также предпринимаются усилия для ускорения переговоров по увеличению поставок критического оборудования «для нового этапа наступательных операций». Речь о дополнительных системах противоракетной обороны, ракетах большой дальности, БПЛА и системах радиоэлектронной борьбы.

Между тем, польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российская армия перешла на тактику полного уничтожения ВСУ. Военный считает, что Киев сильно просчитался, промедлив с планами по контрнаступлению. Это, полагает Коморницкий, дало России достаточно времени подготовиться к обороне, таким образом истощив ВСУ.