Подоляк рассказал о конспирологических теориях по переговорам с Россией Подоляк: украинцы никогда не встанут на колени перед россиянами

Фото: Nicolae Dumitrache/AP/ТАСС

Михаил Подоляк

Вокруг конфликта на Украине ходят различные конспирологические теории о сдаче страны и тайных переговорах западных лидеров с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В своем Twitter-аккаунте он опроверг подобные концепции, сказав о том, что они не учитывают одной «маленькой детали» — самих украинцев.

Какие-либо конспирологические теории о «сдаче Украины» или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну «маленькую деталь» — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не встанет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни, — написал Подоляк.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией. По словам представителя Соединенных Штатов, решение о начале переговорного процесса всецело принадлежит Киеву.

До этого политолог Алексей Ярошенко рассказал, что Зеленский понимает, чем обернутся мирные переговоры с Россией для Украины. По его словам, Запад, доведя Зеленского до переговоров, может начать «сливать» его и менять элиту на Украине. Эксперт отметил, что в переговорах заинтересован именно Запад, а не Россия и не Украина.