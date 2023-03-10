Подоляк рассказал, когда ВСУ начнут наступление Подоляк: через два месяца возможно контрнаступление ВСУ

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ возможно через два месяца, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Stampa. Он добавил, что украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов.

Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм <...> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев, — сказал он.

9 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на границе региона в районе поселка Пришиб расположилась 40-тысячная группировка украинских войск. Он отметил, что российские военные готовы к отражению возможного наступления, для этого создана крепкая двойная линия глубокого эшелонирования.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов же считает, что планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для режима Зеленского в целом. Предполагалось, что наступление может начаться в конце марта — начале апреля.

Ранее он рассказал, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной. Российские и украинские войска ведут взаимные артобстрелы.