Подоляк раскрыл тактику ВСУ при контрнаступлении Подоляк: ВСУ увеличивают интенсивность огня по разным направлениям

ВСУ увеличивают интенсивность огня по разным направлениям, заявил в эфире телеканала «FreeДом» глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он отметил, что контрнаступление только начинается, в будущем количество ударов вырастет.

На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию. Чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать, — сказал Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Кроме того, по его словам, перед ВСУ также стоит задача по максимуму уничтожать российскую технику.

Также Подоляк заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

При этом Зеленский подтвердил, что контрнаступление началось. По его словам, ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил.