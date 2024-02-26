Подоляк раскрыл подробности о смерти Кузьминова Подоляк: летчик Кузьминов пользовался планом защиты в Испании

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что ранее убитый российский перебежчик Максим Кузьминов пользовался «планом защиты». По его словам, Мадрид должен расследовать произошедшее.

Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит [убийство], Испания должна провести расследование того, что случилось, — заявил Подоляк.

Ранее власти Испании сообщили, что к смерти бывшего российского военного летчика могут быть причастны два человека. Убийство перебежчика расследуется спецслужбами «в условиях строгой секретности». Официальные лица не раскрывали, как Кузьминов оказался в Испании и откуда у него были поддельные украинские документы. По сообщению The Times, рассматриваются версии о причастности к убийству российских спецслужб или некой «русской мафии». Источник агентства РИА Новости утверждал, что возможные исполнители убийства «не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры».