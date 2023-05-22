«Украина наблюдает»: Киев отверг причастность к диверсии под Белгородом Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области. В своем Twitter он написал, что Киев наблюдает за происходящим боестолкновением с интересом, а также упомянул вооруженное партизанское движение.

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские отряды состоят из граждан России, — заявил Подоляк.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Президенту России Владимиру Путину уже сообщили о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские силы уничтожают противника и выдавливают его с территории страны.

Telegram-канал Baza сообщает, что в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников полиции региона.