Подоляк объяснил, почему Украина не будет участвовать в мирных переговорах Подоляк: мирные переговоры с Россией будут означать «поражение» Украины и Европы

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что факт ведения мирных переговоров с Россией обозначит ее победу и поражение Киева в военном конфликте, передает Strana.ua. Он добавил, что это будет также означать и поражение Европы и всех демократических институтов.

Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксировано поражение Европы, демократических ценностей как таковых. И после этого последует падение всей системы безопасности глобальной, системы ценностей, к которым мы относим себя, — считает Подоляк.

По его словам, Украина не собирается в ближайшее время прекращать наносить огонь по противоборствующим позициям, поскольку «цена, которую сейчас Украина уже заплатила, и которую платит, гораздо выше».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры Украины и России возможны только в том случае, если за столом будут сидеть украинские партнеры. Министр тогда же отдельно отметил, что полученное Украиной западное вооружение не будет использоваться для обстрела территории России.

Ранее сообщалось, что переговоры между Швейцарией и Украиной о представительстве интересов последней в Москве завершились положительно. Берн согласился выступить в этом качестве. При этом в МИД Швейцарии уточнили, что договоренность вступит в силу только после одобрения Москвой.