Подоляк объяснил, почему Арестовича нет в списках советников Зеленского Подоляк: Арестовича нет в списках советников главы офиса Зеленского, поскольку он советник всего офиса

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию по статусу Алексея Арестовича, который не значится в списках советников главы офиса Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит украинское издание «Страна», Арестовича там нет, поскольку его считают «советником всего офиса вместе».

Он так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса вместе. Именно так его должность и звучит, — сказал Подоляк.

Ранее издание «Украиїнський Тиждень» заявило, что Алексей Арестович не числится в списке штатных и внештатных советников офиса президента Украины. Издание направило соответствующий запрос в администрацию главы государства и следом предоставило список из 46 имен, в который, в частности, входит Михаил Подоляк. При этом в социальных сетях Арестовича должность указана.

18 августа Арестович выступил против введения запрета на выдачу виз всем россиянам. Он отметил, что стоит быть «более избирательным» в выборе заявителей, которым не следует выдавать визы, приводя в пример тех, кто открыто поддерживает президента России Владимира Путина. Однако Арестович признал, что определить это будет «технически сложно».