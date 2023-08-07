Подоляк: не все понимают, почему РФ должна вывести войска для окончания СВО

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Не все страны понимают, почему Россия должна вывести войска с территории Украины для завершения СВО, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, представители некоторых стран продолжают считать, что между Россией и Украиной есть территориальные споры, а Москва начала спецоперацию для защиты территорий Донбасса.

Оставить часть территории Украины России, хотя бы маленький клочок — будет означать, что конфликт будет перенесен на следующие этапы, — сказал он.

Подоляк до этого заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По его словам, Киев не приемлет «немедленного прекращений огня» до начала переговоров с Россией, а единственной основой для переговоров остается «формула мира» Зеленского.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

Захарова до этого сообщила, что МИД будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде. По ее словам, которые приводит пресс-служба, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.