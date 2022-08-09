Подоляк назвал слова о контрнаступлении ВСУ частью «креативной войны» Подоляк назвал информационно-психологической операцией заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон

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Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, сообщил в интервью украинской службе BBC советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев ведет «креативную войну», где ключевой задачей является деморализация российских войск.

Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции, — подчеркнул Подоляк.

Ранее The New York Times заявила, что украинские войска собираются провести контрнаступление, чтобы отбить взятые под контроль Россией города, в частности Херсон. Автор статьи Эндрю Крамер приводит заявление представителей Украины о том, что ВСУ в последние дни усиленно атакуют российские военные объекты: под удары украинской артиллерии якобы попали более 200 пунктов ВС РФ.

Однако, по его словам, о превосходстве Украины в военном плане пока говорить нет смысла, а поражение ВСУ при попытке контрнаступления практически неминуемо. Потери украинских войск в таком случае будут просто огромными, а само наступление ВСУ — безрезультатным, несмотря на то что ВС РФ противостоит армия, которую вооружают США и Европа.