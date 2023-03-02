«Классическая провокация»: Подоляк о диверсантах в Брянской области Подоляк назвал российской провокацией ситуацию с украинской ДРГ в Брянской области

Фото: МО Украины

архивное фото, бойцы украинской армии

Ситуация с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области является провокацией, написал в Twitter советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».

История с украинской диверсионной группой в РФ — классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, — заявил Подоляк.

Он также добавил, что партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее.

Бойтесь своих партизан, — обратился Подоляк к россиянам.

Позже он добавил, что Украина не атакует территорию РФ и мирных жителей, а село Сушаны для ВСУ не стратегический объект.

2 марта появилась информация, что на территорию Брянской области пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

Сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.