Подоляк назвал предложение РПЦ о рождественском перемирии «ловушкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение главы РПЦ патриарха Кирилла о рождественском перемирии «элементом пропаганды» российских властей. По его словам, российская церковь не является авторитетом для православия. Подоляк объяснил это тем, что РПЦ настаивает на милитаризации РФ.

Заявление РПЦ о «рождественском перемирии» — циничная ловушка и элемент пропаганды, — написал Подоляк в Twitter.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти РФ и Украины установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине. Представитель Кремля отметил, что на тот момент соответствующих предложений не поступало.

До этого бывший американский дипломат, профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж предположил, что Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины. При этом он усомнился в возможности скорого установления постоянного мира между государствами.