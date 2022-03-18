Подоляк назвал дату продолжения переговоров России и Украины

Переговоры российской и украинской сторон продолжатся в понедельник, 21 марта. Это подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах, — сказал Подоляк в воскресенье.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.