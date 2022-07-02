Поднятый в Бердянске десантный корабль «Саратов» отправят на ремонт в Керчь

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль «Саратов», поднятый в порту Бердянска, собираются отправить на ремонт в Керчь, заявил ТАСС исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко. Судно было затоплено экипажем после обстрела из-за опасений детонации боезапаса.

В ближайшее время он должен уйти. Его поднимают и его в Керчь отбуксируют для ремонта, — сказал Сауленко.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске подняли из воды большой десантный корабль (БДК) «Саратов». В марте он получил повреждения после удара украинской ракетой «Точка-У» и был затоплен экипажем у причала.