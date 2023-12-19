«Подлетел на все деньги Запада»: показано видео подрыва танка ВСУ на мине Военкор Руденко опубликовал видео подрыва украинского танка на мине в Работино

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в зоне спецоперации. На кадрах запечатлен момент подрыва украинского танка Т-72 на мине в районе села Работино.

Военкор Семен Пегов ранее рассказал, что российские войска при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия к западу от Работино. Контратаки ВС РФ также проводятся со стороны Вербового и в районе Новофедоровки. По информации военных, накануне ВСУ пытались штурмовать позиции российской армии западнее Работино, но были встречены стрелковым и артиллерийским огнем.

Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ на Артемовском направлении. По некоторой информации, российские войска взяли под контроль трассу на Часов Яр, а также полностью зачистили от ВСУ предместья самого Артемовска. Отмечается, что бойцы ВС РФ продвинулись на полкилометра, выбивая украинских военных из «бахмутских садов».

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинские войска покинули часть своих позиций в районе Новомихайловки. По его словам, противник ушел с первой линии обороны из-за тяжелой ситуации, сложившейся для него в результате последних боев.