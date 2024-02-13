Подконтрольная ВСУ часть Запорожья осталась без «зубов дракона» Кабмин не дал денег украинской части Запорожья на противотанковые заграждения

Фото: МО Украины

Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило в понедельник украинское издание «Страна». Уточняется, что, по данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили.

Тендер на закупку «зубов дракона» был объявлен еще в начале января. Предполагалось, что тендер обойдется властям в 88,5 миллиона гривен ($2,3 млн). Однако по причине отсутствия финансирования из государственного бюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru., что наиболее опасным оружием ВСУ на данный момент являются различные дроны, а также американские системы залпового огня HIMARS. По его словам, украинская армия часто применяет вооружение США для ударов по гражданским объектам. Также активно используются американские М-777, польские «Крабы» и французские «Цезари». Кроме того, отметил Дандыкин, опасность представляют и остатки авиации ВСУ.

До этого силы ВС России отразили попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. По информации Минобороны, удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров.