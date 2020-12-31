Подкаст Маркл и принца Гарри не впечатлил слушателей

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Подкаст Меган Маркл и принца Гарри не нашёл должного отклика слушателей.

Очевидно, что герцог и герцогиня Сассекские совсем не ожидали такого развития событий. Им пришлось привлечь к проекту даже маленького сына Арчи. Так, в качестве «бонуса» поклонники семьи могли впервые услышать голос малыша.

Однако и такой пиар-ход не позволил проекту занять лидирующую позицию. Подкаст Маркл и принца Гарри оказался лишь на 17-м месте. И это при том, что выпуск шоу коснулся знаменитостей-активистов, которые в 2020 году проявили себя наиболее ярко. В частности, в подкасте звучали голоса Элтона Джона и Джеймса Кордена, пишет StarHit.

Слушатели шоу также осудили герцога и герцогиню Сассекских в лицемерии. По их мнению, супруги нередко заявляли о своём стремлении к приватности, однако при случае готовы даже использовать ребёнка для достижения популярности.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл опубликовала первое обращение после своего заявления о выкидыше.

Вечером 13 декабря в эфире CNN показали видео, в котором герцогиня Сассекская выразила благодарность тем, кто борется с пандемией коронавируса — врачам, медперсоналу, волонтёрам и простым гражданам, заботившимся об окружающих.