Поддубный рассказал о работе польской военной компании на Украине Военкор Поддубный заявил о присутствии механиков «Польской группы вооружений» на Украине

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab

Специалисты компании «Польская группа вооружений» (PGZ) уже несколько месяцев работают на территории Украины, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, механики из Польши помогают Вооруженным силам Украины, ремонтируя самоходные орудия Krab.

Военкор подчеркнул, что информация о работе польских механиков подтверждается заявлениями главы PGZ, бригадного генерала в отставке Артура Колосовского. Ранее он рассказал о создании дочерней фирмы компании на территории Украины. Ремонтники польской компании работают как на тыловых предприятиях, так и в непосредственной близости от линий боевого соприкосновения, утверждает Поддубный.

К слову, у всех польских механиков из PGZ есть опыт работы в боевых условиях. Сопровождая польский контингент, они работали в Афганистане, Чаде, Румынии и Латвии, — уточнил журналист.

Ранее российские военнослужащие успешно поразили польскую САУ Krab, переданную Вооруженным силам Украины. Бронетехника находилась на Кременском направлении. Еще две польских артиллерийских установки были уничтожены беспилотником «Ланцет» в районе населенных пунктов Свято-Покровское и Кирово.