Поддубный оценил способность стран Запада помогать Украине Поддубный назвал ошибочным мнение об отсутствии ресурсов у Запада для помощи ВСУ

Фото: МО Украины

Говорить о том, что странам Запада не хватает ресурсов для поддержки Украины, нельзя, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, США и Великобритания уже анонсировали передачу Киеву новых вооружений, в том числе около 1,6 тысячи ракет различного класса, плавсредств, БМП и бронемашин. При этом Поддубный отметил, что Лондон «старается не отставать» от Вашингтона в данном вопросе.

Говорить о том, что у Запада критически не хватает ресурсов для оказания военной поддержки Украины, – ошибочно, хотя бы на фоне анонсированных военных траншей. Лондон, стараясь не отставать от Вашингтона, также озвучил скорую передачу новой партии вооружения для киевского режима, куда войдет более 1600 ракет различного класса, — рассказал Поддубный.

Журналист уточнил, что Украина получит от западных партнеров десантные лодки, 160 БМП Husky британского производства, а также 162 бронемашины, 78 вездеходов и свыше 4 млн патронов для стрелкового и стационарного оружия. Свои слова Поддубный подкрепил кадрами, снятыми в польском Жешуве. На них изображены десятки американских БМП Bradley, ожидающих отправки на Украину. Помимо этих бронемашин, Вашингтон также передаст Киеву военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113.

Сейчас в Пентагоне вносят последние поправки в перечень военных средств, предназначенных Киеву, перед тем как сенат примет соответствующий законопроект и отправит его на подпись [президенту США Джо] Байдену, — подытожил военкор.

Российская армия также получает на вооружение новые образцы военной техники. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что первые образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса С-500 в двух модификациях поступят в ВС РФ до конца 2024 года.