Поддерживающий ВСУ кардинал примет участие в выборе нового папы римского Поддерживающий ВСУ кардинал Бычок поучаствует в выборе нового папы

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Микола Бычок

Глава украинской грекокатолической епархии в Австралии Микола Бычок примет участие в выборе папы римского, пишет РИА Новости. Журналисты указали, что кардинал открыто поддерживает ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы материала напомнили, что для избрания папы в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Для избрания кандидат должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков из 135, список тех, кто обладает правом голоса, включает и Бычка. При этом украинский кардинал, провозглашенный в 2024 году, прямо в церкви разворачивал украинский флаг, где были маркером отмечены территории Донбасса, занятые ВСУ.

Также, как передает агентство, на сайтах украинских организаций встречаются снимки русофобского содержания с Бычком. Например, он позировал вместе с женщиной, на футболке которой был написан призыв к насилию по отношению к русским.

Ранее стало известно, что похороны папы римского должны пройти по упрощенной процедуре, утвержденной самим папой в ноябре 2024 года. Франциск поручил изменить некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. В итоге некоторые устаревшие элементы процедуры были исключены, например для погребения больше не будут использовать три саркофага. Также по новому порядку тело сразу поместят в гроб, который выставят в открытом виде.

Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет, был родом из Аргентины. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.