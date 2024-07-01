Поддерживающая Россию страна возглавила Совет Евросоюза Венгрия стала председателем Совета Европейского союза на шесть месяцев

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Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете Европейского союза, ее полномочия продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года, говорится на сайте объединения. До нее в ЕС председательствовала Бельгия, а после Венгрии Совет возглавит Польша.

Как ранее отмечали венгерские власти, Будапешт будет председательствовать под девизом «Сделаем Европу вновь великой!». При этом в качестве логотипа Венгрия выбрала кубик Рубика, которому в 2024 году исполнилось 50 лет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что одной из главных задач Будапешта на посту председателя Совета ЕС станет завершение конфликта на Украине. Также он отметил, что хотел бы увеличить конкурентоспособность европейской экономики. В том числе путем прекращения военных действий.

Венгерский премьер также указал на необходимость решения проблемы мигрантов и расширения ЕС в сторону Западных Балкан. Орбан добавил, что Венгрия уже разработала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны. В соответствии с его планом мигранты должны будут подавать документы на рассмотрение за пределами государств, в которые хотят въехать.

Также 1 июля Россия на месяц станет председателем Совбеза ООН. Председательство в постоянно действующей структуре ООН передается одной из стран каждый месяц. В июне оно было у Южной Кореи, а в августе перейдет к Сьерра-Леоне.