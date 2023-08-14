Поддерживавший Украину премьер Латвии решил уйти в отставку Поддержавший Украину Кариньш объявил об уходе с поста премьер-министра Латвии

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш покинет должность премьер-министра Латвии в ближайшие дни. О своем решении он объявил на официальной странице в Twitter (X). По словам чиновника, официальное прошение об отставке кабмина будет передано в администрацию президента уже в четверг, 17 августа. Кариньш был известен активной поддержкой Украины. В частности, он обещал передать Киеву все вертолеты, имеющиеся в распоряжении республики.

Сегодня я проинформировал фракцию и правление сейма, что в четверг представлю президенту страны заявление об отставке. Я призвал партию «Нового Единства» выдвинуть нового кандидата в премьер-министры, — сказал Кариньш.

Он также заверил, что больше не будет баллотироваться на пост премьер-министра Латвии и поддержит следующего кандидата от «Нового Единства». Предположительно, новый состав кабмина может возглавить Эвика Силиня. Сама она заявляла, что окончательное решение будет принято на заседании 16 августа.

Ранее Кариньш заявлял, что Рига наладила поставки на Украину беспилотников, а также передала в распоряжение ВСУ все свои запасы ракетных комплексов Stinger. Как утверждал премьер, в общей сложности латвийские власти потратили на помощь Украине 1,3% ВВП республики, при этом 1% пошел на военные нужды.