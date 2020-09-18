Поддержавший «Северный поток — 2» премьер Саксонии намерен посетить РФ

https://static.news.ru/photo/97e00082-fa78-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Кречмер Фото: Jacob Schröter via www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, раскритиковавший позицию немецких властей в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, планирует посетить Россию.

Ранее Кречмер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо продолжать. Он назвал ошибкой предложение ввести двухлетний мораторий на работы по проекту.

Я поеду в Россию в декабре, — цитирует издание Bild слова политика.

По его словам, он обсудит вопросы, касающиеся прав человека. Сам он заинтересован в диалоге с РФ.

Я не заинтересован в том, чтобы продолжать разворачивать эскалацию с Россией, все больше и больше усиливать тональность. Мне хотелось бы, чтобы мы сотрудничали с этой страной, — подчеркнул премьер Саксонии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

17 сентября Европарламент принял резолюцию по России. Парламентарии возложили вину за отравление Алексея Навального на руководство РФ и потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». В Кремле ранее заявляли, что недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Как писал NEWS.ru, президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должен влиять на ход строительства проекта «Северный поток — 2».