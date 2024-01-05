Поддержавший РФ немецкий политик примет участие в выборах в Европарламент Гайзель покинул правящую партию ФРГ для участия в выборах в Европарламент

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Томас Гайзель

Бывший обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель, поставивший под сомнение причастность России к событиям в украинской Буче, возглавит список новой немецкой партии на выборах в Европарламент в этом году, сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, политик выступит от фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Гайзель последние 40 лет состоял в правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая держит курс на поддержку Украины. Причины перехода политика в «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» не уточняются, но фракция известна тем, что выступает против помощи Киеву и за нормализацию отношений с Россией.

Церемония учреждения новой партии состоится 8 января в Берлине. Ее популярность в Германии начинает набирать обороты.

Бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе ранее заявил, что правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) следует признать экстремистской и запретить. По его словам, правительству ФРГ стоит обратить внимание на то, что фракцию признали правоэкстремистской сразу в трех федеральных землях страны.

Немецкое ведомство по охране конституции ФРГ в декабре признало отделение партии АдГ в Саксонии правоэкстремистским. По его данным, членов партии обвиняют в антисемитских, исламофобских и расистских высказываниях. Как утверждает глава региона Саксония-Ангальт Йохен Хольман, деятельность АдГ направлена против свободного демократического строя.