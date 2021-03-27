«Подбирайте слова»: Зеленский пригрозил дискредитирующим вакцину политикам

https://static.news.ru/photo/b6ade550-8f07-11eb-9dd4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Отдельные украинские политики начали кампанию по дискредитации вакцины от коронавируса и её применения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пригрозил им ответственностью по законам страны и перед Богом.

Зеленский признал, что государство сталкивается с проблемами из-за ограничений Индии на экспорт вакцины от COVID-19. Однако решению этого вопроса не способствуют высказывания, дискредитирующие препарат.

Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придётся отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами, — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что на этой неделе страна получила 215 тысяч доз медикамента от китайской компании Sinovac Biotech и ждёт новых поставок. Согласно контракту, на Украину поставят 2 млн доз. Он напомнил, что эту вакцину используют в Китае и ещё 18 странах, ей привился президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и Патриарх Варфоломей.

Вакцину CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе поставили почти 50 миллионам человек, что свидетельствует о её качестве и безопасности, говорится на сайте украинского лидера.

Количество вакцинированных и темп вакцинации на Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели ещё далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечения Украины достаточным количеством вакцин, — добавил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Украины ввело дополнительные требования для въезжающих в страну. Причиной стал рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Теперь все въезжающие в страну люди должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Эта мера касается граждан всех стран, в том числе украинцев.