Подавляющая часть турок назвала США врагом

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Почти 90% жителей Турции считают США врагом, сообщает телеканал Ulusal TV со ссылкой на исследование центра Gezici. При этом Россию назвали дружественной страной 62% турок.

72,8% считают, что с Россией следует установить хорошие отношения. Отрицательно к России отнеслись 18,3% опрошенных. На вопрос «Поддерживает ли Россия экономику Турции?» 68,6 процента опрошенных ответили утвердительно, 21,7 процента — отрицательно.

Комментируя итоги исследования, президент центра Gezici Мурат Гезичи отметил, что турецкое общество все больше отдаляется от Запада и все больше доверяет России.

Опрос проводился в декабре 2022 года. В нем приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.

5 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой. В ходе беседы Эрдоган напомнил о позитивных результатах диалога по теме Украины: о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он также предложил Путину одностороннее прекращение военных действий.

По мнению газеты «Коммерсант», президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком по итогам 2022 года, так как Запад попал под его зависимость. В статье также указывалось на роль Турции в Ближневосточном регионе. Отмечается, что с появлением новых санкций против России, помогающая их обходить Турция извлекает от этого все больше выгоды. Автор материала добавил, что одним из главных успехов Анкары является создание газового хаба.