Подарок со взрывным устройством Чистякову передал военный ВСУ «Страна.ua»: подарок со взрывным устройством Чистякову передал военный ВСУ

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, убившее помощника главкома ВСУ Геннадия Чистякова, мог передать ему старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его данным, об этом рассказала жена погибшего.

Как сообщили источники «Страны» в правоохранительных органах, по данным следствия подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В., — отмечается в публикации.

Помощник Валерия Залужного погиб в свой день рождения, раскрыв один из подарков. Издание «Украинская правда» ранее рассказало, что Чистяков принес домой пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв. На снимке, опубликованном с места происшествия, видны побитые взрывом подарки, в том числе похожие на ручные гранаты предметы.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» сообщила, что от взрыва также пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали. Открыто уголовное дело.