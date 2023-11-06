Подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, убившее помощника главкома ВСУ Геннадия Чистякова, мог передать ему старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его данным, об этом рассказала жена погибшего.
Как сообщили источники «Страны» в правоохранительных органах, по данным следствия подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В., — отмечается в публикации.
Помощник Валерия Залужного погиб в свой день рождения, раскрыв один из подарков. Издание «Украинская правда» ранее рассказало, что Чистяков принес домой пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв. На снимке, опубликованном с места происшествия, видны побитые взрывом подарки, в том числе похожие на ручные гранаты предметы.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» сообщила, что от взрыва также пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали. Открыто уголовное дело.